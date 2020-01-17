Son dakika… Erdoğan: ‘O mektup şahsa özel, içeriğini açıklayamam’

İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorusu üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine verdiği mektuba da değindi.

Erdoğan “Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama mektubun içeriğinde sizin anlattığınızdan daha farklı şeyler var. Bu yüzden bunları benim açıklamama gerek yok. Neden? Çünkü eğer kişiye özel bir mektupsa üzerinde özellikle kapalı olan kısmında çizikler varsa bu şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz. Kendisi böyle bir şeyi açıklarsa daha isabetli olur.

Kanal İstanbul ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

* Gündemde olması nedeniyle söyleyeyim Kanal İstanbul bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) işi değil. Kanal İstanbul bizim işimiz. Benim belediye başkanlığımdan beri adımını attığım bir proje .

* Bunların ifade ettiği gibi değil, yalanlarla dolu. Örneğin yurt dışından gelip şu kadar bir yer aldı v.s. ( Katarlı Şeyha Moza) Hanımefendinin orada böyle bir yeri yok falan. Kesinlikle yalan böyle bir şey yok. Şimdi başka bir iddia gündeme geldi. CHP’liler orada arazi kapatıyormuş. Olabilir parası olan alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor” diye konuştu