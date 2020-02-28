Son dakika… Erdoğan ve Trump İdlib’i görüştü!

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:
* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.
* Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib’de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştır.
* Sayın Cumhurbaşkanımız, kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, ülkemizin İdlib’de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etmişlerdir.
* İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalmışlardır.