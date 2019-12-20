Son dakika: Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

(Simit Sarayı olayı hakkında) Ziraat Bankası Genel Müdürü ‘böyle bir olay yok’ dedi iş kapandı. Bu olaya gelen tepki diye bir şey duymadım.

100 bin sosyal konut projesine e-devletten 128 bin, bankadan 150 bin müracaat oldu.

(Asgari ücret hakkında) Gelinen noktayı görelim, jestimizi yaparız.

Türkiye’nin otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım.

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