Son dakika… Erdoğan’dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* Bu ara malum bu Türkiye’nin yepyeni bir Anayasa’ya ihtiyacının olduğu bir dönemde, bizim de gündeme taşıdığımız bir konuydu.

* Bu konuyla ilgili olarak Cumhur İttifakı’mızın diğer müttefiki konumunda sayın Bahçeli de düşüncelerini zaten açıkladı.

* Yepyeni bir Anayasa’ya ihtiyacımız olduğunu kendileri de söylemişlerdi. Bu konu üzerinde görüş alış verişinde bulunduk. Seçim kanunu, siyasi partiler kanunuyla ilgili neler yapabiliriz bunların üstünde durma fırsatı bulduk.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PROTESTOLARI

* Ülkemizde malum son zamanlardaki sorunlarla ilgili bu konuları görüşme şansımız oldu.

* Şunu çok açık ve net söylemeliyim, sizler zaten tespit etmiş durumdasınız şuanda ündeki olayları oradaki öğrencilerin bir olayı olarak tanımlamak o şekilde kabul etmek mümkün değil .Bunun oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok.

* Dün akşam dağdan beslenenlerin Kadıköy’de yapmış olduğu çağrı ve orada yapmış olduğu gösteriler bunun çok açık ve net göstergesidir. Ortak hareket ettikleri akademisyenler de maalesef bu işin içinde yer alıyor.

* Akademisyenlerin içinde bunu kabullenmeyenler de var ama bu işe teşne olanlar da var. Maalesef şunu öğrenememişler, bu ülke bir hukuk devletidir,

* YÖK’ün bir yetki, alanı var ve Cumhurbaşkanı’nın burada yetkilileri var. Ben bundan önce Boğaziçi’ne iki tane rektör atamıştım.

* Şimdi de Melih Beyle ilgili de 9 tane aday önüme geldi bu 9 adaydan bir tanesi olan Melih Bey’i yine aynı şekilde atamasını yaptım. Peki Melih Bey kimdir nedir diye baktığımız zaten iki farklı üniversitede rektörlük yapmış insan.

* Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan, Alanında başarıları olan bir arkadaş. Bazı televizyon kanalları çıksa sürekli istifa etmelidir diyor yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler.

* Osman Kavala’nın karısı da bu provokatörlerin arasında yer alıyor.

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