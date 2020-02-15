Son dakika… Erdoğan’dan çok sert Suriye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen üye katılım törenine katıldı.

Erdoğan buradaki konuşmasında şunları söyledi:

* Türkiye’nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir.

* Biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz.

* Rejim güçleri, Soçi Muhtırası’nın sınırlarına çekilene kadar İdlib’deki sorun çözülmeyecektir.

* İdlib’deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin, ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır.

* İdlib’deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde Şubat bitmeden bu işi yapacağız.

* Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız.

* Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız.

* Suriye’yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır.

* Türkiye’nin Suriye’de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi? DHA

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