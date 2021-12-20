SON DAKİKA! ERDOĞAN’DAN HERKESİ TERS KÖŞEYE YATIRAN DÖVİZ HAMLESİ… DOLAR, EURO TEPE TAKLAK…

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Türk Lirası günlerdir değer kaybediyor, faiz politikası piyasaları derinden sarsıyor. Yine böyle bir günde gözler kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti.Yükselen döviz kuruna karşı dikkat çeken bir plan açıklayan Erdoğan'ın söylemlerinin ardından kurlarda büyük çalkalanış başladı.Yeni haftaya 16.90 liradan başlayıp, gün içinde 18.36 lirayı aşarak rekor kıran Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni paketle birlikte 12.27 TL seviyelerine geri döndü. Bu açıklamanın ardından dolardaki düşüş devam eder mi? Bu hamle ne kadar etkili olur? Gazeteci Cüneyt Özdemir soruyor, yayınımıza katılan Dünya Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, ekonomist Ömer Rıfat Gencal ve Rasim Ozan Kütahyalı değerlendiriyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

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