Son dakika… Erdoğan’dan İdlib harekatı açıklaması: An meselesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kısa süre içinde Suriye rejim güçlerinin saldırıları sonucu 13 şehit verdiğimiz İdlib’e askeri operasyonun “eli kulağında” olduğunu söyledi.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib’de yaşanan krize ilişkin Türk ve Rus heyetlerinin Rusya’nın başkenti Moskova’daki görüşmeleri sonuçsuz kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son ikazlarımızı yapıyoruz” diyerek şunları söyledi:

* Şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir.

Moskova’da dün yerel saatle 10.00’da başlayan görüşmeler iki saat sürmüş ve toplantının ardından kamuoyuna resmi bir açıklama yapılmıştı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya’yı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev temsil etmişti.

İdlib’de yaşanan gerginliğin azaltılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, diplomatların yanı sıra askeri uzmanlar ve istihbarat yetkilileri hazır bulunmuştu.