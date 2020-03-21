Son dakika… Erdoğan’dan iki gece üst üste ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı

Aziz vatandaşlarım, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum.

* Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını tüm insalığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

* Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır, aziz milletim müsterih olsun.

* Özellikle Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle, sağlık memurlarıyla artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır.

* Bundan dolayı şahsım, ailem, milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz, kutluyoruz.

* Ve bu süreci onlarla beraber atlatacağımıza da inanıyorum.

* Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim.

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