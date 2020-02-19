Son dakika… Erdoğan’ın sözlerinden hemen sonra Kremlin’den flaş açıklama: En kötü senaryo olur

Ankara-Moskova hattında peş peşe gelen açıklamalar iki ülke arasında gerilimi artırdı. İç savaşın, şiddetin ve kaosun bitmek bilmediği Suriye ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Reuters haber ajansı arka arkaya son dakika ibareli haberler servis etti.

Haberde Rusya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İdlib harekatı bir an meselesidir” sözlerine jet yanıt geldiği belirtildi. Reuters’ın son dakika geçtiği haberine göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, olası operasyon ihtimaline karşı ‘uyarılarda’ bulundu. Türkiye’nin İdlib’de Suriye Ordusu’na yönelik yapacağı operasyonun en kötü senaryo olacağı savunan Peskov, bu durumu önlemek için Türkiye ve Rusya arasında diyaloğun süreceğini söyledi.



LAVROV DA DEVREYE GİRDİ

Bu açıklamadan sonra bir diğer haberde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un konu ile ilgili ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. Rusya Dışişleri Bakanı düzenlediği basın toplantısında Ankara ile Moskova arasındaki görüşmelerden anlaşma çıkmadığını söyledi. Lavrov, Şam yönetimine bağlı askeri güçlerin bölgede varlığını sürdürdüğünü söylerken, “Militanların, İdlib’teki Suriye ve Rus güçlerine saldırısı devam ediyor” dedi.

Krize ilişkin Türk ve Rus heyetlerinin Rusya’nın başkenti Moskova’daki görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine operasyon sinyali veren Erdoğan, “Şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir” dedi.

AKAR: İNSANİ DRAM YAŞANIYOR

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken İdlib konusuna da değindi. Akar, “Oradaki mesele tam bir güvenlik meselesi, tam bir savunma meselesi; fakat bunun ötesinde de gerçekten bir insani dram yaşanıyor. Burada rejim havadan ve karadan saldırılarıyla gerçekten insanlık dışı faaliyet göstermiştir. Hastane ve okulları vurdular. Her ne kadar onlar inkar etseler de bunların fotoğrafları her tarafta mevcut. Dolayısıyla öncelikle bu akan kanın durdurulması ateşkesin sağlanması bizim birinci amacımız” diye konuştu.

‘ZOR DA KULLANABİLİRİZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce açıkladığı ilkeleri aynen koruduklarını ifade eden Akar, şöyle konuştu:

“Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara bir şey yapıldığı takdirde misliyle karşılık vereceğimizi söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla bu ateşkesin sağlanabilmesi için süratle tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Biz orada ateşkesin sağlanması için ne gerekiyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Gerekirse oradaki muhaliflere ya da ateşkesi bozanlara karşı zor da kullanabileceğimizi ifade ettik.”