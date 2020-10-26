Son dakika… Ermenistan ateşkesi ihlal etti: Terter’e saldırdılar

27 Eylül’de Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan gerilim dinmek bilmiyor… İki hafta önce Rusya’nın arabuluculuğunda masaya oturan ve insani ateşkes için anlaşan Ermenistan kısa bir süre sonra başta Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence olmak üzere birçok sivil yerleşim noktasına saldırmıştı.

Onlarca sivilin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından dün gece ABD Dışişleri Bakanlığı bir yazılı açıklama ile tarafların insani ateşkes uygulama kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, “Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 24 Ekim 2020’de Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen E. Biegun ile bir araya gelerek, ülkelerinin 10 Ekim’de Moskova’da kararlaştırılan insani ateşkesi uygulama ve buna uyma konusundaki kararlılığını yineledi” ifadesini kullandı.

İnsani ateşkesin 26 Ekim 2020’de yerel saatle 08:00’de yürürlüğe gireceği belirtilirken, “ABD, Ermenistan ve Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yaklaştırmak için Dışişleri Bakanları ve Minsk Grubu Eş Başkanları arasında yoğun müzakereleri kolaylaştırdı” denildi.

Fakat bu açıklamadan saatler sonra ve ateşkesin resmi olarak başlamasından dakikalar sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter’i ve bölgedeki birçok sivil yerleşim yerini hedef aldığı belirtildi.

Twitter üzerinden paylaşılan mesajlarda, “Azerbaycan ordusu ateşkes kararına uyuyor. 26 Ekim saat 08:00 itibariyle yeni bir insani ateşkes kararı alınmasına rağmen Ermenistan ordusu anlaşmayı ağır şekilde ihlal etmiştir. Saat 08:05’de Ermenistan silahlı kuvvetleri yeni insani ateşkesi ihlal etti ve Laçin’deki Safiyan köyündeki Azerbaycan ordusu birliklerine saldırdı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Terter kenti ve bölgedeki köylere ateş açtı” ifadesi kullanıldı.