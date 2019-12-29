HaberlerGündem Son dakika: Erzurum’da 4.2 büyüklüğünde deprem! Kars ve Ardahan’da da hissedildi Yazan: Alaturka Online - 29 Aralık 2019 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkez üssü Güllüdağ, Narman, Erzurum olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak ölçerken, derinliği ise 5 kilometre olarak duyurdu. İLGİLİ HABEREn son nerede deprem oldu? AFAD deremin merkez üssünü Sarıkamış olarak duyurdu