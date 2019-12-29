Son dakika: Erzurum’da 4.2 büyüklüğünde deprem! Kars ve Ardahan’da da hissedildi

Yazan:
Alaturka Online
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkez üssü Güllüdağ, Narman, Erzurum olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak ölçerken, derinliği ise 5 kilometre olarak duyurdu.

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