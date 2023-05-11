Son dakika… Eş katili koca: Bakamadım, kötü bir şey olduğunu biliyordum

İstanbul Kağıthane’de, 14 Ocak 2023 tarihinde boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Sultan Barut’u (27) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle “tasarlayarak eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Şener Barut (28) hakim karşısına çıktı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şener Barut cezaevinden getirilirken, olayda hayatını kaybeden Sultan Barut’un annesi ve babası duruşmaya katıldı. Duruşmada müşteki avukatı Nilda Baltalı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Abdullah Yılmaz ile sanık avukatı da hazır bulundu.

“BİR ADRESE ÇAĞIRDI, BULUŞTUK” DEDİ

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanık Şener Barut, eşinin onu aldattığını, bunu ispat ettiğini, boşanma davasını da bu yüzden açtığını ileri sürdü. Eş katilinin iddiasına göre olay daha sonra şöyle gelişti,

“Davamız devam ediyordu. ‘Çocuklarımı özledim birkaç gün yanımda kalmasını istiyorum’ dedi. Çocukları benden aldıktan sonra iletişimi koparmıştı. Kendisine mesaj attım. Aile Bakanlığı’na şikayet edeceğimi söyledim. Bunun üzerine beni aradı. ‘İstanbul’dayım’ dedi. Ben ‘çocukları göreceğim’ dedim. Beni Çağlayan’da bir adrese çağırdı. Orada buluştuk. ‘Çocuklara banyo yaptırdım hasta olurlar’ diye abimin evine gitmeyi teklif etti. Abimin Çağlayan’daki evine gittik”

OLAY GÜNÜ BIÇAK SATIN ALMIŞ

Olay günü eşi ile buluşmadan önce bıçak satın aldığını söyleyen sanık Barut ifadesinde şunları dile getirdi:

“Kullandığım bıçak bu bıçaktı. Bıçağı ‘Çocuklarımı bana vermezsen kendimi öldürürüm’ diye tehdit ederim düşüncesiyle almıştım. O anda öldürme niyetim yoktu. Eşimle buluştuğumuz andan itibaren bıçak hep üzerimdeydi.

Abimin evine gittik. Ben abimle aram olmadığını için apartman boşluğunda kaldım. Abim olayları bildiği için eşimi eve almak istemedi. Eşim bana doğru, aileme hakaret etmeye başladı.

Eşim bodrum kattan yukarı doğru çıktı. ‘Ben sana demiştim buraya gelmeyelim diye’ dedim. Kontrolümü kaybettim. Bıçak montumun cebimdeydi. İtiş kakış yaşadık. Çocukları alıp gideceğini, bana göstermeyeceğini üst üste söyledi.

Tartışınca aniden gelişti. Gözümü kapatıp vurdum. Bıçakla bir kez vurduğumu hatırlıyorum. Dönüp bakamadım, kötü bir şey olduğunu biliyordum. Apartmanı terk ettim. Çocuklar merdivenin alt tarafındaydı. Taksiye binip en yakın karakola teslim oldum. Çocuklar olay yerinde kaldı. Ben bıçakladıktan sonra eşim ‘abi’ diye çığlık atmıştı. Onu duydum”

“KIZIM SANIĞIN ORADA OLDUĞUNU BİLSE GİTMEZDİ”

Müşteki olarak ifade veren baba Murat Ovaç, kızının boşanma aşamasında olduğunu belirterek, “Benim kızım sanığın abisinin evine gitmiştir. Buluşarak gitmemiştir. Sanığın orada olduğunu bilse gitmezdi. Kızım 20 dakika bekleyerek kan kaybından ölmüştür. Abisi neden olaya müdahale etmedi? Etseydi kızım hayatta olurdu. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Ben 27 yaşındaki kızımı gömdüm. Gecenin bir buçuğunda kızımı otogardan aldığımız hatırlarım. Adalete sığınıyorum” ifadelerini kullandı.

“TORUNLARIMIN BOYNU BÜKÜK KALDI”

Kızının fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi elinde tutan anne Neriman Ovaç ise, “Ciğerim yanıyor. Torunlarımın boynu bükük kaldı” dedi.

Söz alan müşteki avukatı Nilda Baltalı sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek, “Bu tarz savunmaları biz ezberlemiş durumdayız” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, maktul Sultan Barut’un cep telefonunun emanet kayıtlarından çıkartılarak içerisindeki konuşma ve yazışmalarının tespiti için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

ÖLDÜRÜLMESİ Mİ LAZIM’ DİYE SORDU

Duruşma sonrası konuşan anne Neriman Ovaç, “Benim kızım katledildi. Kimsenin annesi ağlamasın, evladı için canı yanmasın istiyorum. Anneler benim halimi anlar. Anneler sesimi duysun, kulak versinler. Beni canım yanıyor. Şiddet vardı. Geçinemiyordu benim kızım, zaten boşanma amacındaydı. Böyle mi olması lazım, öldürülmesi mi lazım? Bu acı anneye babaya yapılır mı?” ifadelerini kullandı.