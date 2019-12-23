Son dakika… Fahrettin Altun’dan Cemal Kaşıkçı tepkisi!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Suudi mahkemesinin Cemal Kaşıkçı ile ilgili verdiği kararı değerlendirdi.

Altun, İngilizce olarak yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Suudi mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine aylarca süren gizli duruşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attı.

* Cinayet timini özel bir jetle İstanbul’a gönderen, Kaşıkçı’nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi.

* Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir.

NE OLMUŞTU

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili görülen davada, Suudi Arabistan mahkemesi 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası vermişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, mahkeme tarafından alınan kararla ilgili soruya verdiği cevapta “Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün (23 Aralık) açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır.” ifadelerini kullanmıştı.