Son dakika… Fed’den flaş faiz indirimi!

ABD Merkez Bankası (Fed), Corona virüsü salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.
Fed’den yapılan açıklamada, salgının, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine vurgu yapıldı.
Fed, Corona virüsünün ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart’ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti.