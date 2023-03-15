Son dakika… Felaket ‘geliyorum’ dedi, AKP’li başkanın sarı çizmeli fotoğrafına tepki yağdı

Meteoroloji’nin günler öncesinde yaptığı yoğun yağışın hızı sabah saatlerinde arttı, kent adeta sele kapıldı. Yağış, özellikle dere kenarları olmak üzere her bölgede önüne kattığı araç, insan ne varsa alıp sürüklemeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Abide Köprülü Kavşağı da sular altında kaldı. Araçlarının içinde sel sularına kapılan bazı vatandaşlar çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Abide Köprülü Kavşağı’nda sele kapılan 6-7 kişinin kurtarılmayı beklediğini belirterek, “Hiçbir şey yapamıyorlar. Belediye başkanı ve AKP İl Başkanı geldi, bir hidrofor bulup burayı boşaltamadıkları için vatandaşlar tarafından bağırılıp, çağırılınca çekip gittiler” dedi.

5 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

Şanlıurfa’da sel sularına kapılan 4 kişi yaşamını yitirirken, aralarında iki itfaiye eri olmak üzere çok sayıda kişi kayboldu. İtfaiye erleri yaklaşık 3 saatlik bir arama sonucu kurtarıldı. Adıyaman’ın Tut ilçesi’nde ise bir bahçeye kurulan konteynerin sel sularına kapılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, aynı konteynerdeki biri 1.5 yaşında bebek olmak üzere 3 kişinin ise kaybolduğu öğrenildi.

Sel suları altında kalan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki hastalar, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Hastanesi’ne nakledildi.

YOL ÇÖKTÜ, ULAŞIM DURDU

Sel suları nedeniyle Şanlıurfa – Adıyaman Karayolu, Bozova ilçesi yakınlarında ortadan ikiye yarılarak ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle bir TIR, şarampole yuvarlandı.

AKP’Lİ BAŞKANIN SARI ÇİZMELİ PAYLAŞIMINA TEPKİ

Selin henüz etkili olmadığı saatlerde kentte gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle kent yöneticilerine yönelik sosyal medya hesaplarından çok sayıda paylaşım yapıldı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sahada ayağında çizme ve yağmurlukla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Alo 153 merkezinde “Sarı Çizmeli” fotoğrafıyla verdiği poz, belediyenin resmi sosyal medya hesabı ve Beyazgül’ün şahsi hesabından paylaşıldı.

Bu paylaşıma çok sayıda tepki mesajı geldi. Beyazgül’ün görevinin telefonlara cevap vermek, ihbarları almak olmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları, bunun “Şov” olduğunu belirten mesajlarla Beyazgül’ü eleştirdi.

Eski AKP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bilal Tekatlı ise, Zeynel Abdin Beyazgül’ün kendisini eleştiren hesapları engellediğini belirterek, “Başkan madem telefonda şikayetleri dinliyorsunuz, neden twetterde şikayet edenleri engelleyip yorumları gizliyorsunuz?” diye sordu.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Beyazgül’ün sarı çizmeli fotoğraflı paylaşımını, “Masa başında oturup poz vermekle şehre hizmet edilmiyor. Memleket Venedik oldu” diye eleştirdi.

BALIKLIGÖL’DE BALIK KALMADI İDDİASI

Eğitime bir gün ara verilen Şanlıurfa’da kentin turizm simgesi olan Balıklıgöl’ün de sel baskınına uğradığı, göldeki balıkların kaybolduğu ileri sürüldü. Bu konuda ilgililer tarafından gerekli incelemenin başlatılacağı, en azından kalan balıkların kurtarılarak koruma altına alınacağı da belirtildi.

NEDEN ÖNLEM ALINMADI?

Bu arada Meteoroloji’nin günler önce yaptığı uyarılara rağmen, kent yöneticilerinin gerekli önlemleri almadığı ileri sürüldü. Kentin özellikle, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde etkili olan yağış öncesinde riskli caddelerin ulaşıma kapatılabileceği, dere kenarlarında yaşayan vatandaşların daha güvenli yerlere geçici de olsa taşınarak can ve mal kaybının önlenebileceği belirtildi. Son dönemlerde özellikle rant iddialı imar değişiklikleriyle gündeme gelen Şanlıurfa’da imar planlarının yine rant iddialarının gölgesinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.