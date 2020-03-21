SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko’da corona virüsü şüphesi: ‘Bazı oyuncularımızda ve…’

Dünyada gerçekleşen corona virüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Beko’da oynayan bazı basketbolcu ve idari kadro üyelerinde corona virüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımındaki corona virüsü belirtileri çıkan kişiler hakkında şu açıklamayı yaptı;

“Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.”

15 MART’TA MAÇA ÇIKTILAR!

Fenerbahçe, en son yurt dışında Rusya’da oynadı. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaşmış ardından ING Basketbol Süper Ligi’nde 8 Mart’ta Beşiktaş ve 15 Mart’ta da Tofaş ile oynamıştı.