SON DAKİKA Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş Trabzonspor maçlarının hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 23. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada Fenerbahçe´nin Galatasaray´ı konuk edeceği derbi mücadeleyi Halil Umut Meler’in, zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus’un yöneteceği bildirildi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR’da ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan ekran başında maçı takip edecek. Beşiktaş ile Trabzonspor maçını yönetecek olan Fırat Aydınus’un yardımcılıklarını ise Aleks Tasçioğlu ve Erdem Bayık yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Mustafa Öğretmenoğlu olacak. Maçın VAR hakemi Ali Palabıyık olurken, AVAR’da ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel olacak.

HALİL UMUT MELER İLK KEZ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez dev maçta düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 15 kez Fenerbahçe maçlarında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Halil Umut Meler Galatasaray’ın ise 12 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

İŞTE HAFTANIN TÜM HAKEMLERİ:

21 Şubat Cuma

20.00 DG.Sivasspor – A.Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi

14.00 Kayserispor – Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe – Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş – Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor – Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği – MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe – Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor – M.Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa – Denizlispor: Atilla Karaoğlan