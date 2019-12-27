Son dakika | Fenerbahçe Ozan Tufan ile sözleşme yeniledi! İşte yeni kazancı…

Fenerbahçe, Ozan Tufan’In sözleşmesinin 3+1 yıl uzatıldığını açıkladı. SÖZCÜ SKOR 14 Aralık’ta Fenerbahçe’nin Ozan Tufan ile sözleşme imzalayacağını duyurmuştu… 2024 yılına kadar sarı lacivertli formayı giymesi beklenen Ozan Tufan gelecek sezon takımın 1. kaptanı olacak. Yeni sözleşmesi TL üzerinden yapılan yıldız futbolcunun yıllık 12 milyon TL kazanacağı belirtiliyor. Bu sezon Fenerbahçe’nin Süper Lig’de oynadığı 16 maça da ilk 11’de başlayan iki oyuncudan biri Ozan Tufan (Altay Bayındır ile birlikte).

Ozan Tufan`da mutlu son! Fenerbahçe`de kaldı… Ersun Yanal ve Volkan Demirel devreye girdi. Ali Koç ile Semih Özsoy yüz yüze konuştu. Yurtdışından pek çok teklif alan milli yıldız, yeniden doğduğu kulübünde kalmayı kabul etti. İlgili Haberi Oku

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan’ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.

2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan’a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz.

OZAN TUFAN’DAN AÇIKLAMA!

Milli futbolcu yeni sözleşmenin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Ozan Tufan şu ifadeleri kullandı: “Sözleşmemin sonuna geldiğim bu yıl, gelen teklifler dahil olmak üzere, Fenerbahçe’de kalmak dışında hiçbir fikri aklımdan geçirmedim. Emre abinin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak, bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım”