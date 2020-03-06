Son dakika | Fenerbahçe’de Abdullah Avcı ismine yalanlama…

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Antalyaspor maçında istifasını yönetime sunan Ersun Yanal’ın görevi Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Trabzonspor mücadelesi ile son bulmuştu. Sarı-lacivertli ekibin yarın Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin ardından Abdullah Avcı ile anlaştığı iddia edildi. DHA’nın iddiasına göre anlaşmanın yaklaşık olarak 10 gün önce yapıldığı ve Ersun Yanal’ın ayrılığının beklendiği belirtildi. Denizlispor maçına kulüpteki mevcut antrenörlerin takımı sahaya süreceği ancak yeni hafta ile birlikte Abdullah Avcı’nın açıklanacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE’DEN YALANLAMA GELDİ

Ortaya atılan bu iddianın ardından sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak Abdullah Avcı ismini yalanladı. Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada Abdullah Avcı ile herhangi bir anlaşmanın ve görüşmenin yapılmadığını duyurdu. İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:

”Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.”

Abdullah Avcı hangi takımları çalıştırdı? Abdullah Avcı kimdir?İşte kariyeri… Aslen Samsunlu olan Abdullah Avcı, 31 Temmuz 1963 tarihinde İstanbul`da doğdu. Haberimizde Abdullah Avcı hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. İlgili Haberi Oku