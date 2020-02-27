SON DAKİKA Fenerbahçe’de Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular buluştu

Süper Lig’in 23. haftasında sahasında 20 yıl sonra Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe’de moral yemeği düzenlendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcuların katıldığı moral yemeği Kadıköy’de yapıldı.

Başkan Ali Koç yemekte Antalyaspor maçı öncesi teknik heyet ve futbolculara moral verdi. Yemeğe Başkan Ali Koç’un yanı sıra tüm yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve tüm futbolcular katıldı. Teknik heyet ve futbolculardan bir an önce toparlanmaları, ligde kalan haftalara ve Türkiye Kupası’na odaklanmalarını isteyen Başkan Ali Koç kalan haftalarda bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini vurguladı ve son ana kadar mücadele etmelerini istedi.