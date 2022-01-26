Son dakika… Fenerbahçe’de corona virüsü şoku! 4 isim daha…

Yazan:
Alaturka Online
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Fenerbahçe, 4 futbolcunun daha corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpte 1 haftada pozitif vaka sayısı 6’ya ulaştı.

Yayınlanma: 14:42 – 26 Ocak 2022 Güncellenme:

Son dakika… Fenerbahçe’de corona virüsü şoku! 4 isim daha…

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Antalya çalışmaları öncesi rutin olarak yapılan corona virüsü testlerinde 4 futbolcunun pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Sarı lacivertli kulüpte 5 gün önce de 2 oyuncunun testi pozitif çıkmıştı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında oyuncuların tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı aktarıldı. İşte kulüpten yapılan açıklama:

“4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil’e bugün anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Oyuncumuz tedavisine İstanbul’da devam edecektir. Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecektir.”

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