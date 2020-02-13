SON DAKİKA | Fenerbahçe’de Garry Rodrigues şoku!

Süper Lg’n 22. haftasında Ankaragücü’yle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Garry Rodrigues’ten gelen kötü haber şok etkisi yarattı. Yıldız futbolcu sağ üst arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR’ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2’nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.
Yıldız ismin en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.