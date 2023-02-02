Son dakika | Fenerbahçe’de Jorge Jesus’a kırmızı kart!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşma sonundaki itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Maçın son dakikasında Miha Zajc’ın rakip ceza sahası ön çizgisinde yerde kaldığı pozisyon, Fenerbahçe yedek kulübesini ayağa kaldırdı. Son düdüğün çalmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın hakemi Ali Palabıyık’ın yanına giderek itirazlarda bulundu. Ali Palabıyık, Portekizli teknik adama itirazları sonucunda kırmızı kartını gösterdi.
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