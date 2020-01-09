Son dakika | Fenerbahçe’de sıcak gelişme… Comolli ve Ali Koç görüşmesi

İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de Sportif Direktör Damien Comolli kamptan ayrılarak İstanbul’a geldi. Kulübe davet edilen Fransız futbol adamının başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacağı ve durum değerlendirmesinde bulunacağı belirtiliyor. Falette transferine karşı çıktığı iddia edilen Comolli, kendisine ait bir twitter hesabı açarak transferin Ali Koç sorumluluğunda olduğunu açıklamış ve Gineli stoperin imza törenine katılmamıştı.

TWİTTER’DAN AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Falette transferi ile ilgili gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Damien Comolli, “İlk olarak, başkanımız Simon Falette’nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde kendisine saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır. İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm. Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla”” ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce kamuoyunu aydınlatmak için Fenerbahçe Kulübü kanalları üzerinden açıklama yapan ve sarı lacivertli kulübün resmi yayın organlarını kullanan Comolli’nin bu açıklamayı kişisel twitter hesabı açarak yapması kamuoyunda büyük merak uyandırmıştı.

Fenerbahçe Kulübü’nde Temmuz 2018’den bu yana Comolli’nin yardımcılığını sürdüren Selinay Gürgenç’in görevine son verildiği iddia edildi ancak sarı lacivertli kulüpten bu konuyla ilgili resmi olarak herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. (SKOR)