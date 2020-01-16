SON DAKİKA Fenerbahçe’de şok istifa! Comolli ayrıldı

Fenerbahçe’de Sportif Direktör olarak görev yapan Damien Comolli görevinden ayrıldı. Özellikle Falette transferinden sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arası açılan Damien Comolli’nin istifa ettiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada “12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştirGörev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Damien Comolli`nin Fenerbahçe`ye yaptığı transferler Fenerbahçe`de Damien Comolli dönemi sona erdi! İşte Fransız futbol adamının, 1,5 sezon görev yaptığı dönemde takıma kattığı futbolcular… İlgili Haberi Oku

Falette transferi sonrası, futbolcunun menajerlik şirketi ile ilişkisi olduğu iddia edilen ve bu nedenle eleştirilen Comolli, suçlamaları reddetmişti. Falette transferi sonrası iddialara yanıt vermek için Twitter hesabı açan Comolli’nin bu hareketi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un tepkisini çekmişti. Fransız yönetici, Falette’nin transferi için yetkili olan Rogon ajansı ile ticari ilişkisi bulunduğunun haberlerinin yalan olduğunu söylemişti.

Fenerbahçe taraftarları Comolli`nin istifası sonrası Önder Özen`i gündeme getirdi! Fenerbahçe`de Fransız Teknik Direktör Damien Comolli`nin istifa etmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar görevi devralması için Önder Özen`e çağrıda bulundu. İlgili Haberi Oku

Comolli açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Simon Falette’nin transfer hikayesinden sonra benim tarafımdan olan kısmını açıklamak için Twitter hesabı açmaya karar verdim. İlk olarak, başkanımız Simon Falette’nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi.

Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır.

İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm.

Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla…”

Due to recent events I have decided to open an account in order to explain my side of the story of the transfer of S.Falette.

First, our President has decided to sign S.Falette on loan as he believes the player can contribute to the team. — Damien Jacques Comolli (@DamienJComolli) January 9, 2020

ALİ KOÇ YETKİLERİNİ SINIRLANDIRMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli’nin Twitter’dan yaptığı açıklama sonrası Fransız yöneticinin yetkilerini sınırlandırmıştı. Başkan Ali Koç, Falette transferinden habersiz olduğunu yazan Comolli ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede duyduğu rahatsızlığı anlatan Ali Koç, Fransız futbol adamına, “Kulübün iletişim kanallarından açıklama yapabilirdin. Böyle bir harekete gerek yoktu. Bu hareket büyük bir sorumsuzluk” diyerek sert tepki göstermişti.

Ali Koç, Comolli’nin görevini de kısıtlamıştı. Fenerbahçe Sportif Direktörü’nün idari yetkileri elinden alınmıştı. Futbol Şubesi ise tamamen yönetici Selahattin Baki’ye bağlanmıştı. Baki, transfer dahil her konuda tam yetkilendirilmişti. Ali Koç’un, yola birlikte çıktığı futbol adamını kızağa alarak ‘istifa et’ mesajı verdiği öne sürülmüştü.