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15 Nisan 2023
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Son dakika! Fenerbahçe’den Altay Bayındır açıklaması

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek olan Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı Lacivertli kulüp, kalecisi Altay Bayındır’ın belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bu akşamki Ankaragücü maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir.

Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır.

Altay Bayındır’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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