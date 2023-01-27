Son dakika | FIFA, Fernando Muslera’nın cezasını açıkladı!

FIFA, 2 Aralık 2022’de Dünya Kupası H Grubu’nda oynanan Gana – Uruguay mücadelesinin sonunda yaşananlara ilişkin kararlarını açıkladı. FIFA Disiplin Kurulu’nun kararları sonucunda Galatasaray taraftarının endişe ile beklediği Fernando Muslera’nın da cezası belli oldu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Uruguay, 2022 Dünya Kupası H Grubu’ndaki son maçında Gana’yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Maç içinde bu skor, Uruguay’ın gruptan çıkması adına yeterli olsa da Güney Kore’nin Portekiz’e 90+1. dakikada attığı gol, hesapları değiştirmişti.

Gruptan çıkmak adına son bölümde 1 gole daha ihtiyaç duyar hale gelen Uruguay, ataklarına rağmen istediği sonucu alamamıştı. Özellikle uzatma dakikalarında Edinson Cavani’nin yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Daniel Siebert’in VAR monitörüne gitmemesi Uruguay cephesinde büyük tepki görmüştü.

Karşılaşma sonunda Dünya Kupası’na veda eden Uruguaylı oyuncular, maçın hakem ekibine yönelik tepkilerini şiddetli şekilde göstermişlerdi. Bu noktada özellikle Galatasaraylı Fernando Muslera, Jose Maria Gimenez, Edinson Cavani ve Diego Godin’in yoğun tepkileri dikkat çekmişti.

YEREL LİGLERDE CEZA İHTİMALİ GÜNDEMDEYDİ

Fernando Muslera ve arkadaşlarının maç sonundaki tepkileri sonrası FIFA, bir soruşturma başlattı. Çıkacak kararın yerel liglerde bir cezayı da kapsama ihtimali bulunuyordu.

ERDEN TİMUR DEĞERLENDİRMİŞTİ

O dönemde tecrübeli kalecinin durumuna ilişkin araştırma yaptıklarını belirten Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, “Sahada olan bir şey. Orada başka oyuncular da var. Muslera’nın da kendisi söyledi, omuzuna dokunma gibi bir şey var. Onun buraya sirayet edecek bir durumu yok. Bildiğim kadarıyla tek Suarez olayı var. Futbolcuların uluslararası bir turnuvada yaptıkları şeyden ötürü lokal liglerde ceza alması için şiddet içeren büyük ve önemli bir olay olması lazım” ifadelerini kullanmıştı.

CAVANI: HAKEMİ DE HAPSE ATMAK ZORUNDALAR

Gana maçı sonrası Edinson Cavani, VAR monitörüne yumruk atmıştı. Soyunma odasına giderken VAR mönitörünün devrilmesine neden olan bu hareketi, soruşturma kapsamında değerlendirildi.

Uruguaylı yıldız maçta yaşanan olaylar hakkında Cadena Ser’e çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Maçın hakemi Alman Daniel Siebert’e sert sözlerle yüklenen Cavani, “VAR’a vurduğum için bana ceza verirlerse, bizi Dünya Kupası’nda eleyen hakemi hapse atmak zorundalar” ifadelerini kullanmıştı.

CEZALAR AÇIKLANDI

FIFA Disiplin Kurulu, maç sonunda yaşananlar hakkında kararını kamuoyu ile paylaştı. Uruguay Futbol Federasyonu, ilk iç saha maçına ilişkin kısmi seyirci yasağı aldı. Bu yasak, kale arkası tribünleri kapsayacak. Bunun yanı sıra Uruguay Futbol Federasyonu, 50 bin İsviçre Frangı da para cezası aldı.

OYUNCULARDAN EN ÇOK CEZA MUSLERA VE GIMENEZ’E

Maç sonu olaylarda dikkat çeken 4 oyuncu da ceza aldı. Edinson Cavani ve Diego Godin, 1’er maç ve 15 bin İsviçre Frangı para cezası aldılar. Fernando Muslera ve Jose Maria Gimenez ise 4’er maç ve 20 bin İsviçre Frangı para cezası aldılar. Oyuncuların maçlardan men cezaları milli takım karşılaşmalarında geçerli olacak.