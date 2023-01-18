Son Dakika: FIFA’dan Mesaj: Galatasaray’ın Transfer Yasağı Kalktı!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’a geçtiğimiz günlerde gelen transfer yasağı hakkında FIFA’dan yeni mesaj geldi. Cimbom, yaptığı başvurular sonrasında olumlu yanıt aldı ve yasağı kaldırdı. Detaylar…
Transfer yasağı kalktı
A Spor’da yer alan habere göre, 5 Ocak’ta Torreira’nın yetiştirme bedeli için Delfino Pescara kulübüne 18.236 Euro yatırılmıştı. Karşı tarafın bankasından kaynaklanan gecikme bugün çözüldü. FIFA’dan sarı kırmızılı ekibe onay yazısı ulaştı.
Torrent etkisi oldu
Sabah’ın haberine göre FIFA, Galatasaray’ın transfer tahtasını eski teknik direktör ve futbolculara hakedişlerini ödemediği gerekçesiyle kapattı.
Kimlerin alacağı var?
Domenec Torrent ve 4 yardımcısı Galatasaray’dan 2.1 milyon Euro istiyor. Sofiane Feghouli’nin toplam 1,6 milyon Euro alacağı bulunuyor. Ryan Babel’in talebiyse 1.3 milyon Euro. Omar Elabdellaoui’nin isteğiyse 1 milyon 400 bin Euro.
Uğur Çiftçi ile anlaşma tamam
Süper Lig ekibi Sivasspor forması giyen tecrübeli bek oyuncusuyla anlaşma yapan Galatasaray, aradaki sorunların çözülmesi halinde sözleşme imzalaması bekleniliyor.