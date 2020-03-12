Son dakika… Filipinler Devlet Başkanı Duterte’ye corona karantinası

Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) aldığı son kararla pandemi ilan edildi. Dünya çapında bir krize dönüşen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ‘worldometers’ın verilerine göre 4 bin 634’e yükseldi. 124 ülkeye yayılan virüsle ilgili toplam 126 bin 380 vakaya rastlandı.

Virüsün görülme hızı Çin’de düşse de her geçen dakika karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Son karantina haberi Filipinler’den geldi. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’ye, corona virüsüne yakalandığı ortaya çıkan kabine üyeleriyle görüştüğü gerekçesiyle testler uygulandı.

Duterte’nin test sonuçları negatif çıksa da, sağlığını koruduğuna emin olmak isteyen Duterte kendini karantinaya aldı. 49 vaka ve iki ölümün yaşandığı ülkede pazartesi günü virüsle mücadele için acil durum ilan edilmişti.

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