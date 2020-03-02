Son dakika… Filipinler’de panik: Kovulan güvenlik görevlisi rehine aldı

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de rehine paniği yaşanıyor… Başkent Manila’daki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Archie Paray, çalıştığı işten kovulduktan sonra dehşet saçtı… Manila’daki V-Mall isimli dört katlı alışveriş merkezine tabancayla giren adam üzerinde el bombaları olduğunu söyleyerek panik yarattı.

Paray daha sonra kendisini engellemeye çalışan bir adamı vurdu. AVM yönetiminin olduğu kata giden Paray’ın diğer güvenlik görevlilerini de yanına çekmeye çalıştığını açıklayan Manila Belediye Başkanı Francis Zamora, yaralanan kişinin sağlık durumunun sabit olduğunu söyledi. Zamora, “AVM yönetimini ele geçirmeye çalıştı” dedi.

Saldırganın rehineleri serbest bırakacağına yönelik açıklamalarda bulunduğu belirtilirken, müzakerelerin devam ettiği belirtildi. Özel eğitimli SWAT polislerinin de AVM’ye girdiği belirtilirken, Paray’ın taleplerinden biri eski iş arkadaşları ve medya ile video görüşme yapmaktı. Reuters haber ajansı saldırganın akıllı telefonu aracılığıyla canlı yayın yaptığı kareleri gösterirken, rehinelerin görüntülerinin paylaşıldığı açıklandı.

Yetkililer yaklaşık 30 kişinin rehine tutulduğunu aktardı.