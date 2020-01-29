Son dakika… Filistin lideri Mahmud Abbas’tan Kudüs hamlesi!

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, BM Genel Merkezi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan Abbas iki hafta içinde BM Güvenlik Konseyi’ne gelerek Filistin halkı ve liderliğinin, Trump yönetiminin Filistin halkının haklarına karşı saldırısına tepkisini bir tasarıyla uluslararası toplumun önüne sunacak” dedi.

Dün ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte “Yüzyılın Planı” adını verdiği Orta Doğu Barış Planı’nı açıkladı.

Planda Kudüs’ün bölünmemiş bir şekilde İsrail’in başkenti olması öngörülüyor.

Filistin’e ‘koşullu’ bir bağımsız devletin vadedildiği planda, koşulların yerine getirilmesi için 4 yıllık bir süre tanınıyor.

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