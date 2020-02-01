Son dakika… Filistin’den kritik açıklama: Tüm bağlarımızı kopardık

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’ya barış getireceği iddiasıyla açıkladığı ancak adeta İsrail’in işgalini meşrulaştırma çabasını yansıtan ‘Yüzyılın Anlaşması’na tepkiler dinmiyor.

Filistin’i bölmeyi hedefleyen plana ateş püsküren Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap Birliği’nin olağanüstü toplantısında üye ülkelerin dışişleri bakanları ile Kahire’de bir araya geldi.

‘BİNLERCE KEZ HAYIR’

Haaretz’in haberine göre ABD’nin masaya sürdüğü plana ‘Binlerce kez hayır’ diyen Abbas, “Tarihe Kudüs’ten vazgeçen kişi olarak geçmeyeceğim. Acil olarak toplanma talebimizin sebebi, ABD’nin planına karşı mücadele ederek meşru bir formül bulmak” ifadelerini kullandı.

Abbas, “ABD ve İsrail’e, onlarla olan tüm bağlarımızı kopardığımızı söyledik. Buna güvenlikle ilgili durumlar da dahil” diye konuştu.

‘TRUMP’LA DÖRT KEZ GÖRÜŞTÜM’

ABD’nin uzlaşma çabalarına aracı olduğundan bu yana hiçbir ilerleme kaydedemediklerini savunan Abbas, “Trump’la dört, ekibiyle ise 37 defa görüştüm. Hiçbir ilerleme olmadı. Yaptığımız olumlu görüşmelerden sonra Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve elçiliklerini taşıma kararı bizi şaşırttı” dedi.

Abbas, bundan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni muhatap alacaklarını da ekledi.

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