Son dakika: Fırtına uyarısı geldi! Günlerce sürecek…

Yazan:
Alaturka Online
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Meteoroloji yayınladığı son dakika duyurusuyla vatandaşları uyardı. Yarın Ege’de başlayacak olan fırtına yer yer 90 kilometre hıza ulaşacak ve salı günü öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

GÜNLERCE SÜRECEK FIRTINA UYARISI

Meteoroloji’nin uyarısı;

Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege’de yarın (Pazar) kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
Fırtınanın Salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

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