Son dakika… Flaş… General Hafter ‘Türkiye’ gerekçesiyle Moskova’yı terk etti

Al Arabiya’ya konuşan kaynaklar, Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter’in Türkiye’nin ateşkes denetimine katılmasını, herhangi bir müdahale ve arabuluculuğu reddettiğini öne sürdü.

Suudi Arabistan’a ait Al Arabiya kanalına göre; General Halife Hafter ateşkes anlaşmasını, Ankara’nın Libya’daki askerlerini geri çekmesine ve Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yapılan anlaşmaların geçersiz olduğuna dair maddeler içermemesi nedeniyle imzalamamaya karar verdi.

Al Arabiya muhabiri, anlaşmayı imzalamadan Moskova’dan ayrılan General Hafter’in Bingazi’ye ulaştığını da duyurdu. Rus Ria Novosti haber ajansı da Fayiz es Serrac’ın da görüşmelerin ardından Moskova’dan ayrılarak İstanbul’a geçtiğini bildirdi.

MÜZAKERELER SEKİZ SAAT SÜRDÜ

Türkiye ve Rusya’nın arabuluculuğunda dün UMH Başkanı Fayiz es Serrac ile ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi’nin desteklediği General Halife Hafter arasında ateşkesin koşullarıyla ilgili yaklaşık 8 saat süren görüşmeler yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Halife Hafter’in ateşkes anlaşmasını imzalamayı ertelediğini duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Hafter’in salı sabahına kadar süre istediğini belirtmişti.

TÜRKİYE İLE VARILAN O ANLAŞMALAR

Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerini sekteye uğratacak bir anlaşmaya varmıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 27 Kasım’da İstanbul’da bir araya gelmiş ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması” yolunda bir mutabakat imzalamıştı.

UHM ile yapılan anlaşma ile Türkiye’den Marmaris-Kaş arasındaki bölge ile Libya’dan Derne-Tobruk arasındaki hatta karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.

İki lider aynı gün ‘Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’na da imza koymuştu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Serrac hükümetinden talep olursa Libya’ya asker gönderileceğini söylemişti.

TBMM, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini de 2 Ocak’ta kabul etmişti.