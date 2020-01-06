Son dakika… Flaş iddia: ABD güçleri Irak’tan çekiliyor

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, önümüzdeki günlerde Irak’tan çekilecek.

Çekilmeye ilişkin yapılan bilgilendirme metninde “Koalisyon güçleri Irak’ta yeniden konuşlanma ve güvenli bir çıkış sağlamak için önlemler almalı. Bölgedeki helikopter uçuşlarında artış yaşanacak” ifadelerine yer verildi.

Mektupta çekilmenin Irak’ın egemenliğine saygı göstergesi olarak gerçekleştirileceği ifade edildi. ABD ve Iraklı yetkililer mektubun gerçek olduğunu ve teslim edildiğini doğruladı.

BBC muhabiri Feras Kilani, sosyal medya hesabı üzerinden ABD’nin bilgilendirme metnini paylaştı.

pic.twitter.com/a6556humBR — Feras Kilani فراس كيلاني (@FerasKilaniBBC) 6 Ocak 2020

IRAK MECLİSİ KARAR ALMIŞTI

Dün Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin, Bağdat’ta suikasta kurban gitmesinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirmişti.

Oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını isteyen yasa tasarısı, Meclis tarafından kabul edilmişti.

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