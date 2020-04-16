Son dakika… Fransız uçak gemisinde 668 kişide corona çıktı

Fransa Savunma Bakanlığı, uçak gemisi Charles de Gaulle’deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakanlık, gemide bulunan 1767 personele test yapıldığını, bunlardan 668 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Donanma sözcüsü Eric Lavault, “Testleri pozitif çıkan personellerimizden 20’si şu an hastanede ve durumları stabil” diye konuştu.
21 Ocak’ta Atlantik Okyanusu’na açılan gemi, salgın nedeniyle Toulon şehrine erken dönüş kararı almıştı.
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