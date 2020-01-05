SON DAKİKA | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini açıkladı!

Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklamada Onyekuru’nun transferiyle ilgili olarak detaylar da verildi.

Buna göre; sarı kırmızılı ekip sezon sonuna kadar sürecek anlaşma için Monaco’ya 750 bin Euro kiralama bedeli ve futbolcuya da 650 bin Euro sabit transfer ücreti verecek.

22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Monaco’da oynadığı 4 maçta sadece 1 asist yaptı.

Nijeryalı futbolcu 2018-19 sezonunda Everton’dan kiralanmış ve Galatasaray formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

İşte Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama;

“Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”