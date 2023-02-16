Son dakika | Galatasaray, Samuel Adekugbe transferini resmen açıkladı

Galatasaray, anlaşmaya vardığı Samuel Adekugbe’nin transferini resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, anlaşmanın şartlarına ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimini de gerçekleştirdi. Kanadalı oyuncu, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama sözleşmesi ile Hatayspor’dan kadroya katıldı.

Transfere ilişkin KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro’dur.”

Sam Adekugbe: “Önemli olan yardım edip kenetlenmemiz çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz.”

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz, kalbimizdesiniz! ∞

ℹ️ Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezimizde, afet bölgesine yapacağınız yardımlarınızı bekliyoruz. ❤️🤍 pic.twitter.com/ex2apxCfg9

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 16, 2023