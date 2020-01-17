Son dakika… Galatasaray Saracchi’nin lisansını çıkarttı

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’da Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada lisansı çıkarılmadığı için forma giyemeyen yeni transferlerden Marcelo Saracchi için lisans işlemleri tamamlandı. Sarı kırmızılı kulüp Leipzig’den kiraladığı Marcelo Saracchi’yi TFF’ye bildirerek lisansını çıkarttı. 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Teknik Direktör Fatih Terim’in şans vermesi durumunda pazar günü ligde Yukatel Denizlispor’a karşı forma giyecek.
Galatasaray, Saracchi transferinden sonra Onyekuru’nun da lisansını çıkarttı. Onyekuru da Denizlispor maçında şans verilmesi halinde takımdaki yerini alabilecek.
Sarı kırmızılı kulüpte lisans bekleyen diğer transfer Sekidika’nın lisansı ise henüz çıkmadı.