Son dakika… Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray – Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de 23. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Hem dipte hem de zirvede çok kritik maçların oynanacağı haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İŞTE TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. hafta karşılaşmaları 22 ve 23 Ocak’ta, Spor Toto 1. Lig 22. hafta karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Ocak’ta, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup’ta 21. hafta karşılaşmaları 21 ve 22 Ocak’ta, TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup’ta 19. hafta, 2. Grup’ta ise 21. hafta karşılaşmaları 22 ve 23 Ocak’ta oynanacak.

Süper Lig’de 23. haftanın programı ve hakemleri şöyle:

22.01.2022 CUMARTESİ:

13.30 Yeni Malatyaspor – Beşiktaş: Zorbay Küçük

16.00 DG Sivasspor – Fenerbahçe: Alper Ulusoy

16.00 Adana Demirspor – Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Medipol Başakşehir – Göztepe: Arda Kardeşler

23.01.2022 PAZAR:

13.30 Kasımpaşa – Kayserispor: Halil Umut Meler

13.30 A.Hatayspor – Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

16.00 Altay – İH Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 GZT Giresunspor – Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 FT Antalyaspor – Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Galatasaray – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan