Son dakika Galatasaray transfer haberleri: GS, Mert Çetin transferi için atağa kalktı!

Sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefleyen Galatasaray yeni transferlerin de kampa yetişmesini istiyor. Fatih Terim’in 1 numaralı isteği olduğu iddia edilen Mert Çetin için görüşmeleri sürdüren yönetim, kulübüyle ve kendisiyle anlaşılması durumunda öncelik yıldız adayı oyuncuya verilecek.

GÖZLER MERT ÇETİN TRANSFERİNDE

Sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir savunma hattı ile başlamak isteyen Galatsaray, Mert Çetin’in kiralanması için girişimlerde bulunmuştu. Sezon başı Roma’ya transfer olan ve gelecek vaad eden isimler arasında yer alan Mert Çetin’in Serie A kulüpleri arasında birkaç taliplisi daha olduğu ortaya çıkarken, temaslardan olumsuz sonuç alınmıştı.

Özellikle de yabancı sayısıyla ilgili sorunlar nedeniyle yerli isimleri ön plana almaya başlayan Sarı-Kırmızılılar, Mert Çetin için İtalya’ya ikinci kez çıkarma yapacak. Menacerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde, oyuncunun kiralık oynamaya sıcak baktığı, bu nedenle tekrar Roma’yla masaya oturulacağı öğrenildi.

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