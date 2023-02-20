Son dakika: Galatasaray yıldız transferleri nasıl yaptı? İşte Erden Timur’un sırrı ortaya çıktı

5 KİŞİLİK SCOUT EKİBİ KURDU

Bu sezon İcardi, Mertens, Juan Mata ve son olarak Zaniolo gibi birçok yıldızın kadroya katılmasında aktif rol oynayarak taraftarın gönlünü fetheden Timur, Galatasaray’ın bundan sonra yapacağı transferler için kendisiyle birlikte hareket edecek 5 kişilik bir scout ekibi kurdu.