Son dakika: Galatasaray yıldız transferleri nasıl yaptı? İşte Erden Timur’un sırrı ortaya çıktı

Asrın felaketi sebebiyle Süper Lig için 2 kez uzatılan ara transfer döneminde hareketlilik devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig’den çekilme kararı alan Hatayspor’dan Kanadalı tecrübeli oyuncu Sam Adekugbe’yi kadrosuna kattı.
G.SARAY YILDIZ TRANSFERİLERİNE DEVAM EDİYOR
Yılın hamlesini yapan G.Saray yönetimi yaptıkları transferlerle dikkat çekiyor. Ara transfer dönemine hızlı başlayan Galatasaray, kadrosuna Roma’dan İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo’yu kattı.
ZAKHARYAN BİTİYOR
Galatasaray’ın, Chelsea’nin de peşinden koştuğu fakat Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle transferini gerçekleştiremediği 19 yaşındaki orta saha Arsen Zakharyan için Dinamo Moskova ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.
SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK
Rus ekibinin, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 15 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini talep ettiği görüşmeler sonunda iki tarafın da el sıkıştığı belirtildi.
ERDEN TİMUR YENİ BİR YAPI OLUŞTURUYOR
Bu sezon yıldız transferleriyle dikkat çeken G.Saray Sportirf A.Ş Başkan Vekili Erden Timur’un sırrı da ortaya çıktı. Haziran ayında Galatasaray’da Dursun Özbek’in başkan seçilmesiyle Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak göreve başlayan Erden Timur, yeni bir yapı oluşturuyor.
5 KİŞİLİK SCOUT EKİBİ KURDU
Bu sezon İcardi, Mertens, Juan Mata ve son olarak Zaniolo gibi birçok yıldızın kadroya katılmasında aktif rol oynayarak taraftarın gönlünü fetheden Timur, Galatasaray’ın bundan sonra yapacağı transferler için kendisiyle birlikte hareket edecek 5 kişilik bir scout ekibi kurdu.
İçerisinde yabancı bulunmayan, Türk isimlerden oluşan scout ekibinin, Kaan Ayhan transferinde İtalyan kulübü Sassuolo ile Cimbom arasındaki ilişkileri kuran araştırma ve geliştirme direktörü Fatih Demireli’nin hazırladığı rapor doğrultusunda göreve getirildiği ve zaman kaybetmeden çalışmalara başladığı öğrenildi.
Bu yapılanmayla dünyanın her köşesinde oyuncu taraması yapan sarı-kırmızılıların, yeni yıldız adayları keşfedip parlatarak satmayı planladığı bildirildi.