SON DAKİKA Galatasaray’a kayyum atanması ile ilgili davada karar çıktı

Galatasaray’a kayyum atanmasına ilişkin dava 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’si tarafından reddedildi. 23 Mart 2019’da yapılan ve idari ibrasızlığın ardından başlayan yargı süreçlerinin en önemli duruşması, bugün saat 10.35’te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mustafa Cengiz yönetiminin idari olarak ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçim kararı alınması gerektiğini savunan üyelerin yaptığı ‘hâkim müdahalesi’ talebi hakkında ret kararı verildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin kayyuma devredilmesini gerektirecek hiçbir şey olmadığını ve endişelenmediğini, buna rağmen başvurudan utandığını dile getirmişti.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray yönetimi diğer davalar sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek. 21 Şubat’ta 14 Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘Genel kurulun iptali’ davası görülecek. Mahkeme, tedbirleri kaldırırsa Galatasaray’da yine seçim gündeme gelecek.