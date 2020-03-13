SON DAKİKA Galatasaray’da maçların seyircisiz oynanmasına ilk tepki

Tüm dünyada hızla yayılan corona virüsü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Nisan ayı sonuna kadar tüm maçların seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Bu kararın bu hafta sonu itibariyle başlaması önem arz ediyor” açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray’dan, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan bu karara ilk tepki geldi. Galatasaray, “Liglerin seyircisiz oynanması yerine ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin dikkatine arz ederiz” şeklinde Cumhurbaşkanlığına talepte bulundu.