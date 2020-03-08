Son dakika… Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı

Şehit MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin görüntülerin yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ağırel, sorgusunun ardından tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ağırel, hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararını sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurmuştu. Ağırel, şu ifadeleri kullanmıştı;

*Kitap fuarından dönüşte üzücü bir olay öğrendim. Savcılık benim hakkında yeniden tutuklama kararı vermiş. Beni evde bulamayınca eski kayınvalidemin evine baskın yapmışlar.

*Eski kayınbiraderime de tutanak imzalamanız lazım diyerek Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü’ne çağırmışlar. Orada neredeyse esir tutmuşlar.

*Şu anda da Vatan Caddesi’ne gidiyorum, muhtemelen beni tutuklayacaklar. Yeni bir dosya mı bilmiyorum, her şeyi bekliyorum.

*Daha önce de söylediğim gibi ben Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine inanan kemalist Türk genciyim. Benden darbeci, ifşacı vatan haini çıkaramazsınız. Korkmuyorum, susmayacağım, geliyorum.

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