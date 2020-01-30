Son dakika gelişmesi: Corona virüsü hızla yayılıyor… Ölü sayısı dehşet verici boyutlara vardı

Çin’in Wuhan kentinde geçen yıl aralık ayında patlak veren corona salgını can almaya devam ediyor. Virüs çevre ülkelerin dışında ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa gibi binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelere de yayılmaya devam ediyor.

Virüs, ortaya çıktığı Çin anakarasının dışında Çin’e bağlı üç bölgeye ve 16 ülkeye yayılmış durumda. Bugüne dek Çin dışında herhangi bir ölümlü vaka görülmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsü nedeniyle küresel çapta acil durum ilan edilip edilmeyeceğini karara bağlamak üzere bugün toplanıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün bilhassa bazı ülkelerdeki ilerleyişi ve bilhassa insandan insana geçişi bizi kaygılandırıyor” dedi.

Çin dışında virüsle enfekte olan hasta sayısının hâlâ görece az olduğunu söyleyen Ghebreyesus, buna karşın çok daha büyük bir salgın potansiyelinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

CORONA TÜRKİYE’DE GÖRÜLMEDİ

Corona virüsü nedeniyle Türkiye de yoğun tedbirler alıyor. İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor.

İstanbul Büyükçekmece, Nevşehir, İzmir ve Nevşehir’de corona virüsü alarmı verilmişti. Ancak yapılan tetkiklerde Çinli turistlerde ve bir Türk iş adamında corona virüsüne rastlanmadı.

İstanbul’daki vakada Büyükçekmece’den Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen iki Çinli turist, memleketlerine gönderilmişti. Bu iki Çinli turistin virüsün ortaya çıktığı Wuhan’dan geldikleri açıklanmıştı.

Öte yandan Kapadokya turu kapsamında Aksaray Sultanhanı ilçesine giden 10 Çinli turist ile şoför ve rehberin bulunduğu kafileden bir Çinli öksürük şikâyetiyle hastaneye başvurmuştu

Bunun üzerine tüm kafile tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu ana kadar corona virüsü tanısı olan bir hastamız yok” açıklaması yapmıştı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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