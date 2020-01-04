Son dakika… General Hafter’den skandal Türkiye kararı

Al Arabiya kanalının haberine göre; Libya’nın Bingazi şehrinde bulunan Temsilciler Meclisi, Trablus Yönetimi ile Ankara arasında imzalanan işbirliği anlaşmasına ilişkin bugün olağanüstü toplandı.

Uluslararası geçerliliği olmayan parlamento, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Türkiye ile varılan anlaşmaya dahli olan herkesin dosyasının Libya Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.

TÜRKİYE’YE KARŞI SİLAHLANMA ÇAĞRISI

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan UMH’ye destek vermek üzere Libya’ya asker gönderilmesinin önünü açan tezkerenin TBMM’de kabul edilmesinin ardından General Halife Hafter’in komuta ettiği Libya Ulusal Ordusu’ndan Türkiye karşıtı bir açıklama gelmişti.

Temsilciler Meclisi’ne bağlı Libya Ulusal Ordusu tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, “anavatanı korumanın halkın görevi” olduğu belirtilerek, sivillere Türk birliklerine karşı silahlanma çağrısı yapılmıştı.

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ANKARA İLE KRİTİK ANLAŞMA

General Halife Hafter’e bağlı güçler nisan ayından bu yana Fayiz es-Serrac’ın liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni devirmek için başkent Trablus’a saldırıyor.

Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerini sekteye uğratacak bir anlaşmaya varmıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 27 Kasım’da İstanbul’da bir araya gelmiş ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması” yolunda bir mutabakat imzalamıştı.

UHM ile yapılan anlaşma ile Türkiye’den Marmaris-Kaş arasındaki bölge ile Libya’dan Derne-Tobruk arasındaki hatta karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.

İki lider aynı gün ‘Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’na da imza koymuştu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Serrac hükümetinden talep olursa Libya’ya asker gönderileceğini söylemişti.

Bu arada, General Halife Hafter, son olarak 12 Aralık’ta kuşatma altında tutulan Trablus’un alınması için nihai operasyona start vermişti.

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