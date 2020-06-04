Son dakika… George Floyd olaylarında son durum: Trump’a bir şok daha

Corona virüsü sebebiyle son yılların en büyük sağlık krizini yaşayan ABD’de, George Floyd’un öldürülmesi ile birlikte sokağa dökülen eylemciler dün de protesto gösterisine devam etti.

Ülkenin farklı bölgelerinde ırkçılığa ve polis şiddetine karşı gösteriler devam ederken Washington, San Francisco, New York ve Seattle’da gösterilerin arttığı gözlendi. Özellikle George Floyd’un boğazına diziyle baskı yapan Derek Chauvin hakkındaki yargı sürecinin üçüncü dereceden adam öldürmekten ikinci dereceden adam öldürmeye çıkarılmasıyla birlikte birçok kentte protestolar şenlik havasına büründü.

Öte yandan Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, olay yerindeki üç polis memurunun da cinayetle ilişkisi olduğunu açıklayarak yargılanacaklarını duyurdu.

ESKİ MESAİ ARKADAŞINDAN ÇOK SERT SÖZLER

ABD Başkanı Trump’ın yönetimi ve tutumu birçok isimden tepki almaya devam etti. Bir dönem ABD Başkanı ile çalışan ve Trump’ın Suriye’den çıkma planları üzerine istifa eden James Mattis, Trump’ın hamlelerini çok sert bir dille eleştirdi. Mattis, “Amerikalıları birleştirmeye çalışmayan hayatımda gördüğüm ilk başkan. Bunun yerine herkesi bölmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.

Mattis, “Üç yıllık bir çabanın sonucuna şahit oluyoruz. Üç yıl boyunca olgun bir liderlik olmadan yaşamanın sonuçlarını görüyoruz. O olmadan birlik olabiliriz, sivil toplumumuzu güçlendirebiliriz” yorumunu yaptı. Mattis ayrıca Trump’ın bir kilise önüne giderek İncil’le poz vermek için Washington’daki barışçıl protestocuların üzerine biber gazı sıkılmasını da çok sert bir dille eleştirdi.

Mattis, Trump’ın açıklamalarının Nazi dönemindeki Almanya’yı hatırlattığını söylerken, “Nazilerin savaşırken kullandığı slogan ‘Böl ve Yönet’ti. Amerika’nın yanıtı ise “Birlikten kuvvet doğardı” ifadesini kullandı.

TRUMP: LAKABINI ÇILGIN KÖPEK YAPTIM

Mattis’in açıklamalarının ardından Başkan Trump severek kullandığı fakat son dönemde bir savaş içinde olduğu Twitter’dan açıklamalarda bulundu.

Trump, “Barack Obama ve benim tek ortak yanımız, Jim Mattis’i kovma onuruna erişmemiz. Kendisi dünyanın en abartılmış generali. Ondan istifa mektubu yazmasını istedim ve çok iyi hissettim. Onun lakabı “Kaos”tu fakat ben bunu beğenmedim ve değiştirerek, “Çılgın Köpek” yaptım. Ondan kurtulduğuma çok memnunum” dedi.

SAVUNMA BAKANI ELEŞTİRDİ, GÖREVİ TEHLİKEDE

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, protestolarla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı’nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını söyledi. Esper, Trump’ın “Eyaletler ve şehirler göstericileri durduramıyorsa oralara orduyu göndeririz” sözlerini de değerlendirdi.

“Başkaldırı Yasası’nın kullanılmasını desteklemiyorum” diyen Esper, “Muvazzaf askerlerin kanunlara uyulmasını sağlamak için sokağa çıkması son çare olmalıdır ve yalnızca en acil, en vahim anlarda gerçekleşmelidir. Şu an öylesi bir durumda değiliz” ifadesini kullandı.

Bu sözlerin ardından bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany kendisine yöneltilen, “Trump’ın Esper’e karşı inancı halen var mı” sorusuna, “Şu an itibariyle Bakan Esper halen Bakan Esper” dedi. Yerel basın bu açıklamanın Esper’in görevden alınabileceğinin sinyali olduğunu öne sürdü.

OBAMA DA İLK KEZ KONUŞTU

Trump’tan önce iki dönem boyunca ülkeyi yöneten ABD Başkanı Barack Obama, dün gece verdiği mesaj ile ABD yönetimini eleştirdi. Devam eden gösterilerle ilgili insanları rahatlatmaya çalışan Obama, “Unutmayın, bu ülke protestolar üzerine inşa edildi. Buna Amerikan devrimi deniyor” dedi.

Obama, “Çalışmaya devam edin ve umut dolu olun. Her şey bir anda çözülmeyecek çünkü bu bir hız koşusu değil bu bir maraton. Dilerim genç insanlar da bu durumdan ilham almış ve bu olaylara dahil olmuştur ve umarım bu şekilde devam ederler. Barışçıl ve disiplinli bir şekilde protestolara katılanlara teşekkür etmeliyiz” dedi.

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