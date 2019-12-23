SON DAKİKA Gökhan Çıra’nın cezası belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan rövanş maçı sonrası yaşanan olaylar, karşılaşmanın önüne geçmişti. Hakemin son düdüğü ile birlikte soyunma odasına giden tünel girişi karışmış, futbolcular birbirine girmişti.

Karşılaşmanın ardından Gökhan Çıra’nın yaptığı açıklamalar ise çok konuşulmuştu. Muslera ve Fatih Terim hakkında sert ifadeler kullanan Gökhan Çıra, bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. Galatasaray’a verilen cezaları Göztepe ile oynanan lig maçı öncesi açıklayan PFDK, Tuzlaspor Kulübü ve futbolcularına verilen cezaları da bugün açıkladı.

Son dakika | Olaylı Tuzlaspor Galatasaray maçının ardından PFDK cezaları açıkladı Son dakika… Ziraat Türkiye Kupası`nda Tuzlaspor ile Galatasaray`ın karşı karşıya geldiği rövanş maçında yaşanan saha olayları sonrası PFDK kararları açıklandı. Sarı kırmızılı takımdan Jimmy Durmaz 3 resmi maçtan men edildi… İlgili Haberi Oku

PFDK, hem sportmenliğe aykırı açıklamaları, hem de rakip takım futbolcusuna hakareti nedeniyle Tuzlaspor’un futbolcusu Gökhan Çıra’ya 5 maç men cezası verilmesine karar verdi. Tuzlaspor’un PFDK’ya sevk edilen diğer futbolcuları Bayram Ongun 1, Kerem Şahin ise 4 maç ceza aldı.

Son dakika: Tuzlaspor Galatasaray maçının ardından futbolcular yumruklaştı! Galatasaray`ın Tuzlaspor`u 4-0 mağlup edip kupada tur atladığı maç sonrasında büyük gerginlik yaşandı. Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgilere göre iki takım futbolcuları soyunma odası koridorunun girişinde yumruklaştı. İlk maçtan sonra tepki çeken bir paylaşım yapan Tuzlasporlu Gökhan Çıra`nın ile Galatasaray kaptanı Muslera arasında yaşanan diyalog kavgaya neden oldu. İlgili Haberi Oku

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALARI GÜNDEME OTURMUŞTU

Gökhan Çıra, Türk Telekom’da 2-0 kazandıkları Galatasaray karşısında sahalarında aldıkları 4-0’lık mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Maç bitti, içeri gidiyordum, Muslera geldi yanıma, küfürler etti, sonra Fatih Terim’in ekibinden biri geldi, kafa attı, onun da kafası yarıldı, çıkarken bakarsınız! Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Gökhan Çıra sen misin diye… Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?

Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için cephe aldım. Orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG’yi yenin, Real’e böyle oynayın.

Allaha şükür iyi ki böyle bir takımı tutmamışım. Sen Muslera’sın bana gelip küfür ediyorsun. Sen Fatih Terim İmparatorsun değil mi? Benim gözümde artık hoca falan değilsin! Yanında yardımcı hocan gelip bana kafa atıyor, sen hala mafyalık yapıyorsun. Gökhan Çıra kim diyorsun? Gökhan Çıra benim, buyur gel vurdur hocam. Muslera seni çok seviyordum ama sen sahada iyi görünen, kamera arkasında neler yaptığını bugün gördüm. Şunu da bilin beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun.”

Fatih Terim de maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Gökhan Çıra’yı Tuzlaspor yardımcı antrenörüne neden sorduğuna açıklık getirmişti.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre verilen cezalar şu şekilde:

“1- TUZLASPOR A.Ş.’nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş.’nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş.’nin, müsabaka sonrası yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. idarecisi MUHAMMET ALİ KANIÇOK’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu GÖKHAN ÇIRA’nın, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu BAYRAM OLGUN’un, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu KEREM ŞAHİN’in, kavga eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. teknik sorumlusu GÜRSES KILIÇ hakkında, müsabaka sonrası resmi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- EYÜPSPOR Kulübünün, 17.12.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EYÜPSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü malzemecisi İSMET CUCİ’nin, 18.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GMG KIRKLARELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 18.12.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- VANSPOR FK’nın, 17.12.2019 tarihinde oynanan VANSPOR FK-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VANSPOR FK’nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 17.12.2019 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. Aytaç YÜKSEL”