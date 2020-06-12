Son dakika… Göstericiler Trump’ı çileden çıkardı: Anarşistler ele geçirdi! Şehrinizi geri alın

ABD’de George Floyd’un polis tarafından orantısız güç kullanılarak öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler ülkenin dört bir yanında sürüyor. Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda da tansiyon giderek yükseliyor.

Eylemlerin başından itibaren sert ifadeler kullanan ve Ulusal Muhafızları öne sürme kartını masaya koyan ABD Başkanı Donald Trump’ı çileden çıkaran gelişmeler yaşandı.

Beyaz Saray’ın kapısına kadar gelen ve Trump’ı sığınağa inmeye zorladığı iddia edilen gösteriler Seattle’da farklı bir boyuta geldi.

‘ÇİRKİN ANARŞİSTLER DURDURULMALI’



Şehirdeki belediye ve meclis binalarının kontrolünü ele geçiren eylemciler, ‘otonom bölge’ ilan ettiklerini duyurdu.

Duruma Twitter’dan tepki gösteren Trump, “Anarşistler Seattle’ı ele geçirdi ve Liberal Demokrat Vali ne yapacağını bilmediğini söylüyor. Şehrinizi hemen geri alın. Eğer siz yapmazsanız, ben yapacağım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler bir an önce durdurulmalı. Hızlı hareket edin” ifadelerini kullandı.

‘GİRMEMİZ GEREKİRSE GİRECEĞİZ’



Mesajların ardından Fox News’e konuşan Trump, “Seattle’da bunların olmasına izin vermeyeceğiz. Eğer girmemiz gerekirse, gireceğiz. Bırakın bunu Vali yapsın. Onun mükemmel Ulusal Muhafızları var. Öyle ya da böyle bu yapılacak. Bu insanların mükemmel şehrin büyük bir bölümünü işgal etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

‘ANAYASAYA AYKIRI’



Trump’ın açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Seattle’da ilk açıklama Demokrat Belediye Başkanı Jenny Durkan’dan geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Durkan, Capitol Hill bölgesine barikatlar kuran göstericilerin çıkarılmasıyla ilgili tarih vermekten kaçındı. Durkan, Trump’ın sözlerine ilişkin ise, “Seattle asker göndermek anayasaya aykırı” şeklinde yanıt verdi.

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